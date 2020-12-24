政Whats噏：曾浩輝憂張竹君過勞　籲市民體諒醫護人員

衞生防護中心前總監曾浩輝，近日「出山」，獲政府委任為疫苗接種計劃專責工作小組專家成員，佢今日(24日)接受立法會前議員陳凱欣訪問時，唔單止談及疫苗供應同接種安排，仲特別提到衞生防護中心傳染病處主任張竹君，曾浩輝話張竹君以前係佢非常好嘅同事，只係擔心張竹君過勞。

曾浩輝話冬天本港嘅入院人數均會增加，天氣轉冷令長者容易觸發慢性疾病入院，導致內科病房、ICU病床的情況緊張。佢擔心醫護人員面對近一年嘅疫情已承受好大嘅壓力，感到疲憊，呼籲市民配合防疫措施，減低醫護人員的辛勞。

他亦在訪問中提及張竹君，話：「張竹君醫生以前係我非常好嘅同事，我對佢絕對有信心！我只係擔心佢過勞啫。」他強調市民唔應該對疫情掉以輕心，要體諒醫護人員。

另外，曾浩輝又話科興原訂尋日(23日)公布第三期臨床數據報告，但佢哋希望集合其他地區嘅數據，所以將會延後公布，而本港專家需要根據科學數據，先至決定係咪批准使用疫苗，就算科興延遲公布報告，或者對本港嘅疫苗注射計劃有影響，但出年第一季仍有其他疫苗供港，認為市民毋需憂慮。