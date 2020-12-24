黑暴重臨　警沙田拘2名13歲少年檢氣槍及手榴彈型子彈樽

壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被加控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，昨日(23日)獲准保釋後，隨即掀起黑暴重臨之潮。網上有人號召今晚（24日）平安夜於多區進行集會，警方派出大批警員於沙田、元朗、觀塘及銅鑼灣區進行截查。傍晚約5時，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年，並在他們身上搜出氣槍及手榴彈型的透明子彈樽。2名少年涉嫌管有仿製槍械被捕，現正被扣查。

數十名警員傍晚起於沙田大會堂一帶巡視，而新界南總區指揮官麥展豪晚上約8時亦到達該帶，聯同軍裝警員巡邏。警方指，網上有人號召他人在全港各區進行未經批准的集結，於是派員在各區加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。

警方譴責有人在鬧市管有仿製槍械，對公眾安全及公共秩序造成威脅。警方重申，絕不容忍任何違法和暴力行為，並會繼續密切留意情況，作出適當部署。如遇有任何違法行為，定必嚴正執法，採取拘捕行動。

網上有活動聲稱，今晚8時於沙田百步梯，元朗西鐵站，觀塘海濱花園，以及維園籃球場，進行紀念活動，目的為紀念今個聖誕無法團圓的每一個家庭。