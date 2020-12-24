佛教醫院4嫗染腸道桿菌　聯合5患者惹抗藥惡菌1人病歿

香港佛教醫院今日(24日)公布，該院內科女病房早前有一名84歲女病人確診感染產碳青霉烯酶腸道桿菌，院方展開追蹤篩查後，再發現4名年齡由66至92歲的女病人，同樣確診且無感染徵狀。上述4名病人有1人已轉院，其餘3人則正接受隔離治療，情況穩定。有關個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進。

基督教聯合醫院一名65歲男病人，於11月23日入住該院骨科男病房，其臨床樣本經檢測後，在12月12日確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌，皆無感染徵狀。院方追蹤篩查後，再發現4名介乎63歲至79歲病人同染惡菌，4名病人正接受隔離治療，情況穩定，惟有1人早前因自身疾病，不幸離世。

另外，瑪嘉烈醫院經追蹤篩查後，再發現一名82歲外科病房男病人為耳念珠菌無感染徵狀的帶菌者，病人正接受隔離治療，情況穩定。

院方表示，已與有關部門及防護中心商討，並在有關病房加強執行各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生；及加強病房的清潔及消毒。

腸道桿菌（例如：大腸桿菌，克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況