菲律賓進口芒果乾含鉛可致腎及神經受損 食安勒令停售

食物安全中心今日(24日)公布，一款預先包裝芒果乾被檢出含有百萬分之1.58的鉛，涉違反《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，中心正跟進事件，並繼續調查。

有問題的芒果乾名為「Dried Mangoes」，品牌為「7D」、每包淨重200克、原產自菲律賓、生產商為「FPD Food International, INC.」、零售商為「HKTV Mall」，最佳食用日期為「明年4月15日」。中心透過恆常的食物監測計劃，從一間網上商店抽取該芒果乾樣本作檢測，結果顯示，樣本的鉛含量為百萬分之1.58，經風險評估後，中心認為有關樣本金屬含量足以危及或損害健康。

中心已知會涉事商戶指令其將受影響批次產品停售及下架，市民亦應停止食用受影響批次的產品，而有關經銷商將按中心指示進行回收，中心正追查有關產品的來源。

長期過量從食物攝入鉛可引致貧血、神經系統及腎臟受損，根據《規例》，任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁半年。