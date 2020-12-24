乙明邨明恩樓爆疫突擊封樓影響3000人　專家恐單位對流播毒

沙田乙明邨本月中爆疫，當中明恩樓頂層有多個單位居民染疫，全幢住戶於今早（24日）被政府部門突擊「封樓」，要求強制檢測。乙明邨為香港房屋協會旗下的出租屋邨，建於1981年至1982年。共有3座住宅，涉3,747個單位，分別為「明信樓」、「明耀樓」及「明恩樓」，今次被「封樓」的明恩樓有1200至1300個單位，受影響住戶人數約3100人。

明恩樓屬長型設計，兩邊為單、雙數單位，被發現染疫個案的單位屬「對面屋」，有專家指出，若對面居民打開大門，有機會與對面單位空氣形成對流，擔心若新冠肺炎病毒傳播力較強，有機會繼續播疫。

資深土木工程師倪學仁指，長條型的設計有機會令單位之間的空氣形成對流，甚至透過抽氣扇傳播病毒。他指雖然病毒有機會隨風飄散，從而稀釋病毒濃度，但不排除病毒生存能力特別強，有傳播的危機。

同時，環境因素播毒亦有可能，如市民共用電梯及按鈕，導致環境受到污染。被問及播疫途徑會否涉及樓頂排氣管道的「擾流效應」，他認爲機會較微，暫未有證據顯示與擾流效應有關，料未必涉及喉管播毒。