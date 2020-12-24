為防有人趁節日違防疫禁令　跨部門巡查中環尖沙咀處所

今日(24日)為平安夜，聖誕將至，往年市民會外出慶祝，惟今年新冠肺炎肆虐全球，港府收緊「禁聚令」及「停業令」等防疫政策，食肆、酒吧等場所需依法關閉，亦不能有大量市民外出聚集。為防有人違反相關禁令，警方晚上在中環及尖沙咀進行巡邏。

晚上約8時，有便裝警員在中環威靈頓街鏞記酒家外集合，聯同民政事務總署轄下牌照事務處人員一起行動，分成多批進入威靈頓街32至40號鏞記大廈、士丹利街24號陸羽大廈、雪廠街16號西洋會所大廈等巡查。

昔日大批市民聚集的「人間妖域」蘭桂坊，今晚亦大不如前，現場僅有零星市民，有外賣員到餐廳取外賣，軍裝警員在街上巡邏。

另外，油尖警區一批警員聯同消防、衞生署及控煙辦人員，亦到尖沙咀厚福街及加拿分道一帶，巡查附近食肆是否有違規情況，警務處副處長（行動）蕭澤頤亦到場親自督師，他交代巡查情況時表示市民及食肆均有自律，並希望市民暫時忍耐，待疫情結束後才外出慶祝。