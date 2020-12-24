政Whats噏：新界東交通配套10年真空　盧偉國鬧爆陳帆冇規劃

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島嘅屯門至赤鱲角連接路北面連接路(屯赤隧道)將本月27日通車，預料可以緩解新界西北嘅交通擠塞問題。工程界議員盧偉國(WK)喺社交平台貼文，話早前已經就新界東、西嘅交通問題質問運輸及房屋局局長陳帆，直指屯赤隧道開通後，新界西交通問題都仲需完善，話市民對11號幹線要2036年先通車感到不滿。另一方面，佢話新界西道路有望改善，但新界東連概念方案都未有，直斥令人失望呀！

WK喺Facebook貼文中話新界西交通道路規劃，屯赤隧道通車固然係好消息，但為應付新界西北發展，好多人希望11號幹線可以盡早通車。其後我哋向WK查詢，話無論係11號幹線定係屯門繞道，運房局都話研究緊，其中11號幹線經過多年討論，都預料要2036年先通車。佢直言十幾年後先通車實在太耐喇，仲批評新界西北嘅鐵路發展更加係滯後，舉例話政府指東涌西延線都要2029年先開通，反問咁市民喺呢幾年出行嘅時候可以點呢？

新界西交通問題已經令人頭痕，點知新界東仲大鑊喎。WK曾向陳帆指出，新界西道路改善有望，但新界東就令人失望！點解咁講呢？WK話隨着古洞北、粉嶺北嘅新發展，單靠依家已經非常擠塞嘅吐露港公路，遲早都不勝負荷。佢話新界東蹉跎好耐，但局方就冇諗過起多條公路，反而成日話要喺新界東北覓地建屋，舉例話但又忽視當地嘅交通配套問題喎。

既然新界西都有改善交通嘅計劃，咁新界東會唔會都有類似嘅方案呢？WK直言「新界東連概念方案都冇呀，仲慘過新界西！」佢話陳帆成日話要進行整體策略性嘅交通研究，先前仲話「跨越2030年的鐵路策略性研究」同埋「跨越2030年的主要幹道策略性研究」，會研究埋新界東交通問題。之不過，WK批評陳帆對2030年前嘅道路問題都未解決，既然依家都已經拖慢晒，到時又點「跨越」呢？

其實政府早喺《鐵路發展策略2014》提出興建嘅北環線，就係用嚟配合新界東北發展項目。運房局早前話第一期嘅主要功能係滿足古洞北新發展區嘅運輸需求，來往該發展區至上水站；至於第二期屬北環線主線，會喺新界同九龍形成一個環狀鐵路，預料可改善新界東同新界西之間嘅運輸連接。但政府預料北環線總造價高達620億元，第一期料2023年動工、2027年竣工，預料第二期更加要喺2034年先完工添！真係等到頸都長呀！