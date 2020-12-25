尖沙咀樓上吧涉違停業令　反黑拘女負責人票控9顧客

西九龍總區反三合會行動組，在昨晚(24日)採取打擊違反禁聚令行動，期間巡查尖沙咀漆咸道南107至109號一間樓上吧，發現該酒吧未有遵守「停業令」仍暗中營業，當場拘捕10名人士，包括7男3女。其中一名36歲女子為酒吧負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方將向酒吧負責人作出檢控。

與此同時，在場其餘7男2女(44至69歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警方即時向該批顧客發出定額罰款通知書。警方再呼籲市民應顧己及人，盡量減少社交活動，與及避免到人多聚集的地方。警方亦會於聖誕及元旦假期期間，繼續進行相關巡查及打擊行動，若發現有酒吧及餐飲場所違反有關規例，必果斷及嚴厲執法。

早前有立法會議員狠批樓上無牌酒吧妄視法律，部分更向年青人提供免費毒品，誘使他們沉淪毒海、誤入岐途。葛亦擔憂，在新冠肺炎疫情下，市民無法在持牌酒吧消遣，可能會傾向往樓上酒吧飲酒作樂，使得相關治安問題惡化，更有可能在酒吧內出現社區傳播鍊，而確診者又未必會坦白透露行蹤，使疫情傳播更難追蹤，直言樓上酒吧「禍害成個香港」。除警方需加強巡邏執法外，法例上亦應加強罰則，切實打擊罪惡溫床。

亦有酒牌局前成員指，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。他又指，樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危。他認為，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。