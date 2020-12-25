心理學家指騙徒捉緊女士心理　令受害人感被重視

社媒騙案案件不斷增加，離不開疫情下市民在家經常上網解悶或認識新朋友有關。警察臨床心理學家馮浩堅表示，與網上情緣騙案受害人會面，發現騙徒捉緊女士心理，願意花時間聆聽受害人說話，又會無條件地支持其決定和想法，讓她們深受被認同和重視，「其實女受害人最想就是有人聽佢講，無批判性地聆聽」，「她們當中的缺失，就是一種孤獨感。」

馮浩堅說網上情緣騙案女受害人不少擁高學歷及有事業基礎，未必想找尋伴侶，只想找傾訴對象，對方從不指摘或糾正受害人路表達，「不會說『你不應該這樣想，應該要怎樣做』，就能博取到對方信任。」他指，騙案絕非2至3天的事，網上關係長達數個星期或數個月，「有受害人說錢財固然損失，但心靈上的connective，失去聯繫才是最傷心。」

近年網上交友非常普遍，馮浩室說裸聊習慣者最初會有戒心，但當對方都願意裸露身體，戒心就動搖，「甚至乎女方會話，自己都願意脫衣，反問你作為男方是否有誠意。」受害人被騙後難以啟齒，不會向人求助，而騙徒更會提出對方能負擔的金額，引誘對方自行解決。

另外，網罪科總督察葉卓譽表示，透過社交媒體遇人不淑的案件經常發生，中四女今年12月初，經約會軟件認識19歲男子見面後，男方要求性行為遭拒，隨後於受害人住所附近後巷將她施暴，警方拘獲該男子。另一宗是今年7月，中五女生同樣經約會軟件認識一名男子，應邀到一酒店「睇電影」，男子要求性行為遭拒，即場對女生施暴。警方最後以以涉嫌強姦罪，拘捕一名30歲男子。

一名15歲女學生，透過交友軟件認識一名男子，難人相約見面，女學生半推半跟該男子發生性行為。後來，女學生懷疑懷孕告訴母親並報警，經調查後警方拘捕了一名男子涉嫌與未成年少女發生性為。