疫情下網絡交往增加　各類網上騙案直線上升

警方今年首10個月錄得10,602宗網絡科技罪案，較去年同期的5,407宗增近一倍，損失金額共24.9億港元。各項社交媒體罪案包括裸聊、援交及網上情緣騙案均有上升，當中以裸聊騙案增幅最高，由156宗急升逾4倍至757宗，損失金額增5倍由90萬港元升至560萬港元。警方指，裸聊及網上情緣騙案的受害者中，以20至29歲群組升幅最多，分別增加3倍和1倍，相信是市民較多在家工作或上課，使用網上平台機會增，令不法分子有機可乘。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽表示，升幅最高的裸聊勒索案及網上情緣騙案，前者今年首10個月有757宗，損失共560萬，超過9成半受害人為男性，年齡介乎11至65歲。援交騙案升幅較少，今年頭10個月有676宗，微升28宗，捐失金額為2400萬港元。

網罪科網絡情報組高級督察潘樂信表示，發現裸聊及援交騙案的受害者較多為青少年。裸聊受害人由10至29歲佔總數的73%，合共約550人；後者10至29歲的受害人佔總數65%，合共有440人，均反映青少年最有機會成為此兩類騙案的受害人，而裸聊及援交案的受害人報稱職業大多為學生，分別有310人及148人。

潘又指，裸聊騙案最近有新手法，騙徒認識並游說受害人下載與一般程式相似的偽裝為交友平台惡意程式，該程式能偷取受害人電話內通訊錄資料，又獲得控制手機鏡頭的權限，將裸聊片段傳至通訊錄的聯絡人，要挾勒索金錢。

今年首10個月錄得748宗網上情緣騙案，較去年同期增53%至488宗，損失超過1.77億港元，較去年同期的1.66億多出逾千萬港元；受害人年齡介乎15至85歲，8成半係女性，以20歲至49歲受害人有561人，佔總受害人75%。職業方面，以「文員」的22%最多有165人，其次為「家庭主婦」佔14%有105人。

葉卓譽又指，網上情緣騙案年紀最小及最大的受害人遇騙手法相似，兩人均從網上認識自稱居於英國的騙徒，分別自稱工程師及項目經理。他們均以送禮作藉口，要求受害人支付郵費；受害人均不虞有詐地付款，騙徒食髓知味再度以種種理由要求匯款，兩女始發覺受騙並報警求助。至於今年損失最大案件為一名本地46歲女子，認識聲稱來自意大利的商人，對方聲稱將700萬歐元交予受害人，但需要若干稅項和手續費，最後將2,000萬港元於半年期間，分成28次匯款至海外銀行。

警方指，除以交付清關費用、經濟困難等理由騙取受害人金錢，最近亦有騙徒用聲稱「高回報投資」利誘受害人，訛稱「懂得破解賭博網站開彩結果」，誘使受害人下載虛假手機投資應用程式作投資；最初讓受害人獲得微利，從而吸引繼續注資。

由於以上3類騙案騙徒絕大部分身處海外，警方需要與海外執法部門聯絡，以往行動曾破獲於馬來西亞和尼日利亞的網上情緣騙案集團，而裸聊或援交騙案則屬內地和台灣較多。