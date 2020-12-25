青年參與示威堵路罪成被囚禁　後悔暴力抗爭冀出獄後重新出發

去年的反修例示威中，不少年青人走上街頭進行堵路破壞及焚燒雜物，以暴力行為表達訴求，最終被判監禁。今日聖誕節，原本是普天同慶的日子，但他們因違法抗爭，換來失去自由的牢籠生活，只能與至親相隔鐵窗，坦言後悔當初錯用暴力表達訴求，在牢獄之中靜思己過，希望出獄後能重拾書本，考入大學，不再令親人失望。

年約20歲的阿樂現於沙咀懲教所服刑，他表示，去年曾經走上街頭抗爭，由最初的和平遊行，拉人鏈傳送物資，以至違法堵路，「當初滿腔熱血投入運動，所以無想太多後果」。他指出，經過6、7月多次和平遊行都未能見效，抗爭逐步趨暴力化，而自己亦受人影響，「和平手段已沒有甚麼作用，於是嘗試激進手段以表達對政府不滿和改善政策，及保持核心價值」。

他指自己未入獄前，十分留意時事及社會環境，而參與遊行的想法則是受網絡資訊及朋輩影響，即使父母大力反對，但仍堅持抗爭。阿樂直言進入沙咀懲教所的生活令人十分難受，由生活作息、工作和飲食都受到規範限制，但最痛苦莫過於失去自由，「更後悔係做這些事唔係影響自己，而係影響身邊的人」，「我發現我失去的東西，比我所追求的更多，自由、與家人相處，甚至學業」。

阿樂指家人現每月來探訪兩次，至今從不缺席，而且事發至今亦從不責怪他，仍然不斷鼓勵他，「當時被捕後第一次見面，我就講『對唔住』，之後一齊喊，但佢（家人）勸我會一齊面對問題；我在獄中時想念他們時，都會忍不住流眼淚。」

他告誡曾經參與暴力示威的人士，對自己所作所為應要三思，「我被判刑，失去自由和朋友，所以你們不要像我被捕後才後悔，好好想清楚才做」；對於近來不少人潛逃外地，會否感到被出賣，他就認為，所有違法事情都是自己所作，不覺得被出賣，後果亦應由自己承擔。阿樂指，於懲教院所有深切體會，決不會再讓自己再度失去同樣東西，「今年聖誕在獄中過，以後我會好好珍惜與家人相處的時光。」