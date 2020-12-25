何志平專欄：黑色聖誕日

聖誕日，紐約大都會看守所十一層南區前兩天來了一個60多歲的白種人。他知道我是中國人，來自香港，便特意跟我東扯西聊。「維他」（假名）剛從加拿大被送過來，家在魁北克蒙特利爾，是化學工程師，做些不大不小的生意。

維他知道我是學醫的，也是唸化學出身的，便拉着我喋喋不休的說他家裏的故事。他父親在意大利家鄉有一兒時好友，年輕時便移民到加拿大魁北克省，落根後便幫助維他的父親也從意大利移民加拿大去，戰後維他才在蒙特利爾出生。

維他把我拉到一旁說：「告訴你一個故事，我父親的好友在二次大戰時是魁北克市加拿大皇家步槍隊的。1941年，他乘船從溫哥華到香港，加盟香港自衞隊對抗日本帝國的皇軍侵略！戰後他沒有回來，父親曾託人找他下落而沒結果，時常惦記着他而鬱鬱不樂，閒時裏都翻出加拿大士兵在香港作戰的故事來跟我們說，雖然我們都是沒有到過香港，但在香港抗日戰爭那段歷史故事倒是聽過不少的！」

咦！很有意思！想不到遠在他方，在這不是人到的地方也可以碰到跟我家鄉有如此因緣的人，也樂於聽他的演述。問他：「1940年的時候，香港還是大英帝國的殖民地，160萬的人口，1,000平方公里的海港。英國人是要在那裏保護在中國大陸做生意的英國商人，哪管香港人的死活！」

維他跟着打開話匣子：「對呀！歷史書上說1941年當時英國駐港軍隊撤剩1萬4千人，35％是印度，只剩下5架小飛機，和一艘戰艦。1941年12月7日，日本帝國軍突襲美國夏威夷珍珠港。翌日早上8時，日本空軍空襲香港啟德機場，摧毀所有飛機和跑道設施。日本5萬陸軍繼而南下深圳河，直逼醉酒灣東西防線。那是1936年便開始建設的18公里長，西邊從新界葵涌醉酒灣，經城門水塘、畢架山、獅子山、大老山，東邊直至西貢牛尾海的防守據點的屏障，估計可以堅守半年以上。12月10日中午開始的攻勢，兩天醉酒灣防線便宣告全線崩潰，13日早上防守軍全部退回港島，正式放棄九龍半島。」

維他見我聽得津津有味，嚥了一口氣馬上接着說他所理解的故事：「12月18日皇軍渡過維多利亞港登陸港島。港島上的激烈戰爭把防衞軍逼到黃泥涌峽，在那裏，來自加拿大的士兵就是剩下來防衞力量的中流砥柱，持續到12月25日，香港殖民地宣布投降，稱這天為『黑色聖誕日』，跟着下來的是『三年零八個月』的香港日治黑暗時代！從加拿大溫尼伯和魁北克市來的1,975名沒經驗的志願新兵，在來香港的船上才學會怎樣使用新的機槍。港島戰役中，290名加拿大人喪生，餘下的1,685名加拿大兵被送到戰俘營作苦工，到1945年，又有550加拿大戰俘死亡，回家裏來的只有1,100多人！我父親的好兄弟也沒有回來！」

我耐不住的問他：「那你可知道為甚麼加拿大願意派兵到千里外的香港那不毛之地，去打一場跟加拿大毫不相關的仗呢？」

維他感嘆的說：「當時的加拿大總理威廉．金對參戰持謹慎態度，1939年宣戰以來，都是扮演後勤支援的角色。在1941年，當英國要求加拿大協助防衞偏遠的香港殖民地時，金總理政府便同意派遣兩個營，以為這只是駐軍職務而已。但有紀錄顯示，英國陸軍部早就認為香港領土在軍事上是無法防禦的，即是如此，香港駐軍，主要是英國、印度和加拿大的士兵，仍被命令強力抵抗。那就是英國人老早便打了輸數，也準備放棄香港的了，只是慷了加拿大的慨，來給自己充臉子。香港的淪陷，不是日本皇軍勝了，而是英國雙手把香港奉上，甩給日本帝國，來減少自己在遠東的負擔而已！殖民統治者的原則，只是以自身利益為本，跟民主、人權、自由一點關係都拉不上，全都是虛偽騙人的口號和遮醜布而已！」