東方日報A1：嚴防黎智英着草　各界促戴腳鐐每日壹報到

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，早前一度被拒保釋還押20天，前日獲高等法院法官李運騰批准以現金1,000萬元及多項保釋條件外出，而律政司昨晚向終審法院提出上訴，消息指，終院將於下周二（29日）開庭處理有關上訴。前刑事檢控專員江樂士指，法官開出黎智英每星期3次到警署報到的保釋條件有漏洞，理應下令黎須每日報到，又引用華為副董事長孟晚舟在加拿大獲釋時，規定需戴上內置GPS功能的電子腳鐐作例，質疑黎為何不用。另多名政界及律師界人士同樣認為保釋形同助攻，炮轟法庭給機會黎智英「走佬」。

江樂士指出，現年73歲的黎智英多罪纏身，包括違反國安法、串謀欺詐及非法集結等罪行，一旦定罪或會被判重刑，相信黎不會希望自己在監獄度過餘年，質疑他即使交出所有旅遊證件及被軟禁在家，但以其財產、權力及人脈，若黎一旦選擇潛逃也可找到方法。江樂士相信，律政司就保釋申請上訴至終院屬史無前例，律政司一方在上訴時，必須證明法官李運騰批准黎智英保釋的決定，涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點，或涉及實質及嚴重的不公平情況，但坦言絕非易事。

執業大律師龔靜儀亦認為，黎智英擁有媒體報章，大可不用署名的方式將自己意見刊載在線上及報紙，並繼續與外國勢力聯繫，重犯勾結外國或境外勢力的機會甚高，或影響國家安全。龔表示，雖然法庭明文規定黎除了警署或法庭外不得離開寓所，但質疑黎實際上會否如此自律，還須靠警方和各大傳媒協助在黎寓所外監察其一舉一動。龔又指，保釋金對黎來說堪稱「九牛一毛」，質疑是否能以巨額保釋金阻止他棄保潛逃。

對於法院批出保釋，香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪引述港區國安法第42條指，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」她認為法庭批出的保釋條件未有考慮被告被強制帶離住所，以及被告外出報到或到庭應訊時或會出現的風險。

身兼執業大律師的議員容海恩直言，對黎智英獲保釋感到匪夷所思，質疑法院有何重大環境轉變需要批准黎保釋。她指最近不少涉反修例案件的人士棄保潛逃，黎有勾結外國勢力的前科，難免有人「助攻」並協助其潛逃，形容法庭批出保釋等同「畀機會黎智英走佬」，倘若黎智英棄保潛逃，法庭或需負上極大責任。

立法會保安事務委員會主席陳克勤同樣對法院批出保釋條件，感到驚訝及難以理解，又指壹傳媒股價經常「古靈精怪」，不排除有人在背後為黎提供資金，而黎一直與外國勢力，特別是美國政界人士關係密切，若然黎「有心走」，即使要求他交出旅遊證件，亦無作為。陳認為法院不止需綜合單一案件，亦要綜合一連串的類似事件，重新檢討批出保釋條件的門檻，特別針對涉嫌觸犯國安法的人士，否則擔心將影響審訊的公平。

另外，黎智英連月來多次在Twitter與外國政要對談，獲准保釋後同日其Twitter的社交帳號已經停用，並顯示「此帳號已不存在」。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：