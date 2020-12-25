你要知：有暗瘡未必是熱氣？　中醫解構「糖黐痘」關係

佳節來臨，大家都會吃多了零食甜品，大快朵頤過後暗瘡可能突然增多，究竟為何會導致「爆瘡」？註冊中醫師何慧潔為大家解釋清楚。

何表示，在中醫角度，糖分屬於「肥甘厚味」中的「甘」。若進食大量糖分後，身體的「濕」會加重，脾胃運化受損，繼而影響到皮膚的油脂代謝，油脂分泌增多亦會令暗瘡增多。何更指，現代研究亦有類似解釋，糖分會加重身體發炎的情況，而發炎是導致暗瘡的其中一個機理，所以少食糖在中醫學或現代醫學角度，都對減輕暗瘡有一定的幫助。

何建議要留意含精製糖的食物，例如汽水、曲奇餅和蛋糕等，因為當中含不少油分，屬「肥甘厚味」的「肥」和「甘」。而港人喜愛的手搖飲品當中亦含有奶，屬於「濕」和「膩」，奶再加糖更易令暗瘡增多。

不過並非所有帶甜味的食物都會引致暗瘡，何表示，「蘋果、橙和提子等，這些天然有少許果糖的食物就不用刻意戒吃。」但一些水果如杧果、菠蘿、榴槤等，由於含糖量高且濕熱，想減輕暗瘡也要少吃。另外何亦提到，「米飯或麵包這類碳水化合物，雖然在嘴嚼時會有甜味，但其甜味並非是額外添加的糖分。相反若胡亂戒口導致飲食失衡，其實增加了生暗瘡的機會。」

如果想減輕暗瘡，何建議可以用中藥外用洗劑洗臉，如「三黃洗劑」，有清熱祛濕消炎作用。但何提醒切忌胡亂服用清熱涼茶，「因為暗瘡不一定由熱氣所致，一些陰虛底、脾胃虛底或血虛底的人士則不宜服用，尤其是女士，因可能會導致痛經或者月經不準，更有可能令暗瘡增多。如要服藥，最好找註冊中醫師協助斷症。」