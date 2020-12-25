Dr.東：本港7%人口帶乙肝病毒　港大學者倡全民篩查揪出隱性患者

慢性肝炎是全球關注的公共衞生議題，本港有7%人口是乙型肝炎帶病毒者，遠高於歐美地區的1%至2%。本港乙肝病毒流行率高，近半屬隱性病人，沒有任何病徵，若出現眼白變黃、噁心、嘔吐等病徵，肝臟的損壞程度已達嚴重級別，增加患肝硬化或肝癌的風險。港府早前公布病毒性肝炎行動計劃，希望在2030年或之前達致世界衞生組織訂立的目標。惟有學者認為以目前趨勢，10年後都未必可達標，提倡全民篩查，找出隱性肝炎病人。

香港大學內科學系副系主任、腸胃肝臟科講座教授袁孟峰表示，港大在2015至2016年間為超過一萬名市民進行研究，發現當中逾7%是乙肝帶病毒者，遠高於歐美地區。他解釋，由於乙肝在東南亞地區較多出現，因此本港的乙肝病毒流行率高，在亞洲地區大概排首5位，瑪麗醫院的慢性乙肝患者亦不斷上升，用藥治療的比率亦愈來愈多。

袁指當中近一半屬隱性病人，沒有病徵，直至眼白變黃、噁心、嘔吐等病徵出現時，反映肝臟已嚴重受損，肝硬化或肝癌風險大增，隨時要進行肝臟切除或移植手術。本港在1989年要求全港新生嬰兒接受乙肝疫苗，因此現時的乙肝患者多數較年長，早前曾有一名60歲乙肝男患者，肝已出現腹水，惟治療方法諸多限制，若無法進行外科手術或換肝，便要用免疫治療或化療。

政府的目標是於2030年或之前減少90%慢性乙型及丙型肝炎的新增病例，以及減少65%肝炎患者的死亡個案。袁認為，當局成立的委員會，當中的委員有各自工作忙碌，未能真正全心全意處理乙肝工作，擔心10年後未能達致目標。他建議港府透過全民篩查，找出隱性乙肝帶病毒者，並認為香港地方密集，要找出隱性患者並不難，而且過程簡單，只是「篤手指」及滴血便可檢測，關鍵在於「社區肯投放幾多資源去做。」

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