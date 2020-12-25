黎智英准擔保律政司提上訴　法律界指難阻聯繫外國政客促續押

壹傳媒黎智英本月先後被控欺詐，及《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，日前獲原訟庭國安法指定法官李運騰批准保釋申請，律政司昨日(24日)入稟終審法庭提出上訴。有法律學者認為，李官在作出批准保釋時，未有合理排除黎智英不會繼續實施危害國家安全行為的可能性，而事實上要控制黎私下與外國政客聯繫其實非常困難。亦有法律界人士指出，律政司處理此案時必須要兩點，首先要提出其保釋條件是否符合其控罪的嚴重性，證明原訟法庭就批出保釋判決時是否出錯；以及提出有力證據，證明黎會否保釋期間有潛逃或重犯的機會。

香港城市大學法律學院教授顧敏康表示，李官在作出批准保釋時，未有合理排除黎智英不會繼續實施危害國家安全行為的可能性，雖然保釋條件中要黎承諾，保釋期間不得以任何形式與外國政府官員會面；不得接受任何形式的訪問，包括電視、網上社交媒體；以及不得發表文章，直接或間接要求外國製裁及參與敵對行動，但事實上要控制黎私下與外國政客聯繫是非常困難。

本身是執業大律師的議員容海恩表示，由於每次審訊實際情況都有所不同，故有可能律政司或警方會有新資料或證據提出；但很大機會都會就原訟庭於上次審訊時，會否遺留控方部分資料未有考慮，或輕視辯方所提出證據就作決定。至於潛逃風險方面，律政司則必須找出過往有關被告的案底、案例、與其他人的聯繫，以及案件嚴重性，都可能成為證據。

另一大律師陸偉雄表示，一般而已，律政司會認為原訟庭忽略某些考慮因素，又或者錯誤理解證據和情節等，故提出上訴決定。對於黎曾提出兩度保釋遭拒，陸認為任何法官批出保釋時，都會考慮其潛逃風險，又或擔保期會否重犯，但律政司提出緊急處理，亦可能認為被告有潛逃可能，但於法庭上必須提出證據。