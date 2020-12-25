藍田平田邨平誠樓再增5患者 淘大花園亦有人中招

本港昨(24日)錄得71宗確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診者住宅表，顯示患者居所遍布全港各地，當中涉及多幢屋邨大廈，包括藍田平田邨平誠樓單日新增5宗個案、油麗邨逸麗樓新增2宗個案，同邨的智麗樓亦新增1宗個案。

平田邨平誠樓早前被政府發出強制檢測公告，要求該大廈居民接受病毒檢測，或因此揪出更多個案。平田邨平誠樓新增的5宗個案，包括一名47歲男子(編號8358)、23歲男子(編號8389)、22歲女子(編號8390)、18歲男子(編號8394)及45歲女子(編號8398)，當中除了18歲男子是源頭不明個案外，其他人均屬本地個案相關，部分患者早在政府發出強制檢測公告前已發病。

油麗邨逸麗樓有一名11歲女子(編號8386)及48歲男子(編號8355)染疫；同邨智麗樓(編號8407)亦有一名71歲男子確診。

另外，03年沙士「疫廈」淘大花園亦有患者確診，一名居於淘大花園D座的91歲女子染疫，她於本月22日發病，與本地個案相關。