3種新冠疫苗各有優缺　袁國勇：接種後若受感染或呈無症狀播毒

疫苗成為各國對抗新冠肺炎疫情的新希望，但目前疫苗安全性、抗體持續時間等仍然未明。港大微生物學系講座教授袁國勇聯同多名學者在報章撰文指，前期動物實驗中顯示，港府採購的3種新冠疫苗均可誘發適量中和抗體，防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症，但接種者仍可能感染新冠病毒而沒有病徵，並且可傳染他人，惟社交距離及高危控制點防控措施未能完全嚴格落實執行，故開展全民接種新冠疫苗仍刻不容緩。他們又指，3款新冠疫苗中，科興及BioNTech的副作用較少，建議政府優先採用。

文章指，3種新冠疫苗的保護時效、接種加強劑的數量及相隔時間尚待考證，而人體自然感染新冠病毒後，體內黏膜層會出現抗體，惟市民接種新冠疫苗而產生的抗體較弱，一旦接種者再受感染，會否出現變種新冠病毒令疫苗無效亦屬未知之數。

文章另提到，全球皆為新冠新冠疫苗到臨而感到非常鼓舞，但大眾須知新型病毒疫苗從未於非實驗環境下大規模接種，而本港訂購的3款新冠中，有2款應用了從未在大型疫苗接種計劃中使用過的新技術，可能有其他較罕見及嚴重的不良反應，而該些問題未必能夠在注射測試僅1萬人次的實驗研究階段中發現，但大型社區接種計劃的接種次數多達上百萬人次，相關問題便有機會出現，例如橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症等，通常於接種後6星期內出現，但屬極罕及無法預計。

袁與其他學者分析3種新冠疫苗的副作用，發現相關副作用均屬輕微，有3.3%人注射科興疫苗後發燒，較阿斯利康的18%及BioNTech的14.2%低，而科興疫苗的其他副作用亦較另外2隻疫苗少。在臨床試驗中，7174人接種阿斯利康疫苗後，有2人出現橫貫性脊髓炎，其中一人後來證實是多發性硬化症患者，而至今阿斯利康疫苗仍未取得藥監管當局緊急使用許可。

文章最後指出，科興疫苗的第1及2期臨床研究數據，在眾多疫苗中似乎最安全，副作用最少，長者及長期病患者均能接受注射，但預計保護時間較短。BioNTech疫苗臨床保護效果較佳，亦相對安全。阿斯利康疫苗因為出現過2宗橫貫性脊髓炎，需要較長時間看清其副作用，而且其重做的第三期臨床研究仍未有結果。文章指，現時本港預先採購的3款新冠疫苗中，應先行採用BioNTech及科興疫苗，並優先為醫護人員、長者、長期病患者、邊境管制人員及從事高危職業人士注射；防疫措施亦須維持並行一段時間，待疫苗覆蓋率足夠，才可逐步放鬆。

另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問指出，若100萬劑首批科興疫苗如期抵港，市民需要在相隔14天注射兩針，會先向50萬人接種每人兩針的疫苗。他表示，科興將會連同待印尼和土耳其的數據公布，樣本數量增加將有助評估疫苗成效。