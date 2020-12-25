富山邨富仁樓強制檢測現人龍　居民批政府「樣樣慢半拍」

富仁樓對出的臨時採樣亭最高峰約有50人排隊。(任方攝)

鑽石山富山邨富仁樓「疫廈」屢現新冠肺炎確診個案，全幢大廈居民須強制檢測。政府今(25日)在富仁樓對出平台設立臨時採樣亭，一度約有50人排隊。有居民批評政府行事「樣樣慢半拍」，強制檢測「來得太遲」，擔心病毒一早擴散。另有居民直斥上述檢測無用，只好減少外出「自保」避疫。

今早9時許，有多名身穿保護衣的工人於富仁樓附近灑漂白水清潔。至早上10時，多名富仁樓居民陸續到採樣亭外排隊接受檢測，現場出現長長人龍，他們大多緊戴口罩及保持社交距離。

年約80歲的張伯伯身穿外套及冷帽等禦寒衣物到場做檢測，他批評今次強制檢測做得太遲，「政府應該一有(確診個案)就即刻做，唔使拖到病毒周圍(擴)散！」他稱，目前大多數時間留家避疫，勤清潔家居，就算家人外出買餸煮飯亦會一次過買2至3日的食材，減少外出。

單伯伯與妻子一同前來檢測，他認為強制檢測作用不大，「依家啲人驗完仲更放心出街，出街唔知會否中招！」他批評政府未做好控制輸入個案，令市民人心惶惶，「香港冇(病毒)，但人地入嚟咪有囉！」

就讀大學三年級的李小姐直言擔心染疫而避免外出，「聖誕節都留家度過，驚出門唔安全」，只好做好個人衞生，減低中招機會。另一居民徐先生首次做檢測，「希望保障自己及他人」，他認為政府抗疫措施效率較低，希望當局一步步「做返好」。