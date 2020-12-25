與Mark Simon涉造假抹黑拜登　白宮網頁7.6萬人聯署促查黎智英

壹傳媒黎智英官司纏身，除要面對涉欺詐及勾結外國或境外勢力的訴訟，他亦面對海外狙擊。黎智英於10月底捲入涉嫌造假抹黑當時為美國總統候選人拜登的醜聞，黎其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供。早前有人在美國白宮網站發起聯署，要求美國政府調查是否涉及發布虛假訊息以及非法干預大選，目前已有約76000人簽署。

「23萬監察」發言人王國興稱，美國政府一直指美國是法治、民主社會，而黎智英曾捲入製造虛假消息抹黑拜登，美國政府應嚴肅跟進，調查美國國內集團有否勾結外國勢力破壞大選公正。王續稱，黎涉干涉美國大選事態嚴重，美國政府不可縱容壹傳媒，反而應該成立調查委員會嚴正跟進事件，倘若屬實更應該立即追緝黎智英及Mark Simon。

對於已有7萬多人參與聯署，王國興指事件證實不少人關注事態發展，強調事實擺在眼前、美國政府不能坐視不理，倘若美國再度指摘外國意圖干涉美國內政，則會令人懷疑是雙重標準。

另外，早前亦有學者指出，揭露事件的美國全國廣播公司(NBC)具有可靠的公信力，美國政府亦應對Mark Simon作出調查，並逮捕及刑事起訴他，認為黎或會被美方通緝，令他不敢再入境當地。該學者曾指，過往和美國共和黨關係密切的黎涉及造假和抹黑拜登，其誠信將會備受質疑，令未來和美國政府的協作將大不如前，或導致黎在美國的影響力一落千丈。