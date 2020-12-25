突推抵港強檢21天　有外傭未能延長指定酒店房期滯留機場

港府早前落實英國抵港人士需進行強制檢疫21天，但被批評防疫力度不足，港府昨晚(24日)「急補鑊」，要求所有曾到中國以外地區逗留的抵港人士，不論經機場或陸路口岸抵港，需在指定酒店強制檢疫21天，並在今晨(25日)起生效，相關安排導致部分抵港人士在預訂酒店的程序上打亂陣腳！有外傭公司僱主向東網透露，今早其2名印傭到港，但預訂的酒店房間已經額滿，未能由14天延伸至21天預訂，但當局要求他出示合資格的21天酒店預訂通知書，才可為2名已在機場的外傭進行檢測，形容現時「兩頭唔到岸」，深感無奈。東網記者正向衞生防護中心了解事件。

外傭公司僱主吳先生表示，其2名外傭乘搭CX796由印尼抵港，今早抵達香港國際機場，但由於兩名外傭沒有合資格酒店預訂通知書，衞生署職員不肯為她們進行病毒檢測，亦不讓她們離開。

吳先生透露，早前替2名外傭預訂的土瓜灣奧斯酒店，作強制檢疫14天，但港府昨晚推出新措施，當時外傭已乘飛機往香港，今早打算再向酒店申請延長預訂多7天，但酒店回覆指預訂額滿，未能提供延長服務。吳形容，現時基本上所有指定酒店的房額已滿，根本訂不到21天的房間，「畀港府玩死」，目前2名外傭滯留機場，仍未想到下一步的部署，對此感到憤怒。