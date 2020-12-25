76名明恩樓居民違強制檢測公告　有居民斥政府安排混亂出錯

沙田乙明邨明恩樓居民早前被要求於本月21日或之前接受強制檢測，政府昨(24日)突擊在明恩樓「封樓」檢查，要求居民出示完成強制檢測的證明方可離開。沙田民政事務處今日(25日)公布，行動中檢查了逾1900名居民的檢測報告，發現有76人違反強制檢測公告，又指明白行動可能引起居民不便，強調行動是為了達致「須檢必檢，小區清零」。但有自稱明恩樓居民的人士批評，政府安排混亂，不知道有部分接受檢測的市民若證實未有染疫，不會收到短訊通知檢測結果，亦有街坊反映因未能領取檢測結果致行程受阻。

沙田民政事務處表示，相關行動由昨晨6時持續至午夜，行動中檢查了逾1900名居民的檢測報告，其中有76名居民違反強制檢測公告。有居民表示曾進行深喉唾液病毒檢測，經民政處查核衞生署提供的相關檢測記錄，確認有約980名居民的檢測紀錄，但有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實，處方正與衞生署跟進調查。

處方指，在執法行動中，發現有少數的居民違反強制檢測公告，經警告後，已安排相關居民進行檢測，並感謝居民及其他部門的合作，明白執法過程可能引起居民不便，但強調行動是為達致須檢必檢，小區清零。

不過，不少明恩樓居民對相關行動感不滿。自稱居於明恩樓的梁小姐致電電台表示，政府行動混亂出錯，她居住的樓層有人確診，她提交深喉唾液樣本後，另再到社區檢測中心採樣，故收到檢測結果證明，但有部分只提供深喉唾液樣本作病毒檢測的人未能收到檢測結果，亦有街坊曾反映因未能領取檢測結果致行程受影響。

沙田區議員丘文俊亦質疑，民政事務局與衞生署溝通不足，雖然突擊檢測行動本身無問題，但明恩樓有2000名居民早前提交樣本後沒有收到短訊通知，只有衞生署才存有居民檢測紀錄，批評民政事務局不准完成檢測但沒有收到短訊的居民離開是不合理。