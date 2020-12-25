12名香港人蛇案　下周一於深圳鹽田法院開審

被中國海警拘捕、包括涉嫌違反港區國安法與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒在內的12名人蛇，目前扣留在深圳鹽田區看守所，消息指案件下周一(28日)下午於鹽田法院正式開審。

12港人案中10名被告已被起訴，深圳市鹽田區人民檢察院本月16日對10人作出起訴檢察院的案件通報指，鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，檢察院就上述10人涉及罪名向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。

對本案另外2名未成年犯罪嫌疑人，即廖子文及黃臨福，深圳市鹽田區人民檢察院將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。據內地刑法，偷越國/邊境，情節嚴重的，處1年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。組織他人偷越國/邊境的，處2年以上7年以下有期徒刑，並處罰金；嚴重情節下，將處7年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

消息指，今年8月23日，上述12人乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲。案中被控的12名人蛇，包括李宇軒；另有3人是「屠龍小隊」成員，涉及去年華仁書院炸彈案，包括22歲香港公開大學三年級學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲IVE學生嚴文謙，3人在港涉串謀有意圖傷人罪等。