劏房戶嘆捱貴租等公屋　團體促放寬輪候者津貼門檻

據政府統計處近日公布的2019年貧窮數據，指香港貧窮人口高達149萬，較前年急增8.5萬人。今日(25日)本值普天同慶的聖誕節，惟疫情、失業及住屋問題仍是港人，尤其基層劏房戶揮之不去的陰霾。關注基層住屋聯席與一眾關注房屋的團體，聯同劏房戶反串以「報哀音」形式，大玩樂器兼唱「劏房」聖誕歌，表達對居住環境欠佳及政府遲遲未有落實房屋政策的不滿。

團體發現劏房人口不斷上升，根據《2016年中期人口統計主題性報告》，居於劏房等不適切居所的人口接近21萬人，而《長遠房屋策略年度報告》亦估算，居住於環境欠佳單位上升至12.2萬戶。劏房戶除須捱貴租外，更要被業主濫收水電雜費，居住環境亦欠佳，上樓無期下，住屋壓力相當沉重。

油尖旺區劏房戶江先生表示，其聖誕願望是盡快上公屋，得悉公屋輪候時間或延長至5至6年，大嘆「上樓」願望遙不可及。劏房戶蔡先生則指，除改善居住環境外，亦寄望疫情盡快過去，恢復正常生活。另有市民早前加入失業大軍，冀明年能盡快覓得工作，否則難以負擔昂貴的租金。

團體擔心，港府年初設立的「劏房租務管制研究小組」，最終只研究租務管制是否可行，而非研究如何設立租務管制的模式，最終步2014年長遠房屋策略督導委員會的後塵，令租務管制的研究不了了之。政府早前雖提出為輪候公屋超過3年的居民提供津貼，但資助門檻十分嚴苛，部分情況如非長者的單人申請者無法受惠。團體建議，政府應就條例作檢討及舉辦更多的公眾諮詢，放寬津貼的申領資格，並強調租金津貼、租務管制、覓地建公屋必須「三管齊下」，才能有效紓困。