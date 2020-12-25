聖誕留家避疫旺角人流減　自助午餐爆滿

新冠肺炎疫情未止，市民首度要在禁聚令下過聖誕，人流指標旺角街頭今日(25日)相對冷清，市民普遍認為疫情下未能感受聖誕氣氛，僅旺角道行人天橋一帶有外傭聚集進餐，疫情嚴峻加上市道較差，市民大嘆要揞實荷包減少預算，逛過街、睇過燈飾便會回家「避疫」。

油麻地逸東酒店有員工表示，因應禁堂食令將晚市自助餐改為午市供應，惟不少市民早已預訂晚宴，酒店在問准客人同意後將自助餐時段提早，而今日兩輪分別中午12時至2時半、下午3時半至6時的自助餐已全數爆滿，兩輪間會預留1小時作消毒場地之用。

蔡小姐與家人趁中午人流較少外出「行街」感受聖誕氣氛，惟近期不少大廈爆出確診個案料不作久留，至於聖誕禮物，她表示今年市道不好，加上節日氣氛欠奉，買禮物亦會減少預算，加上自己一家4口需分多枱用膳，亦不會考慮出街享受「聖誕大餐」。

陳先生及其伴侶陳小姐表示，打算下午堂食禁令未生效前到餐廳用膳，今晚亦將逛街及觀賞燈飾。他們又指，街外受疫情影響難有聖誕氣氛，惟有盡量在家中營造節日感覺，至於聖誕禮物無特定預算，強調最重要是「心意」。

東網記者臨近中午再到旺角視察，發現街頭相對冷清，旺角道行人天橋每逢假日都有大批外傭聚集，今日聖誕節卻一反常態，聚集外傭較往日減少，有警員於當眼處巡邏，提醒外傭們要遵守社交距離限制。外傭Erlinda表示，趁聖誕假今早特意由長洲到旺角與朋友相聚，並打算留到晚上9時才回家。她稱考慮到疫情仍然嚴峻，用膳後會戴回口罩。

來港已8年的印傭Tia及朋友Sri表示，她們一行4人受禁聚令限制，需分開2人一組，午膳後打算到附近商場逛街。Tia又指，受疫情影響及僱主要求，已近一個月未有出外享受假期，對今日聖誕節能與朋友見面，感到高興。