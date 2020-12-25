黎智英今午警署報到前　密會何俊仁李永達

黎智英與何俊仁及李永達在何文田寓所密會。

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，被拒保釋還押20天後前日獲高等法院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及多項保釋條件外出，而律政司昨晚已向終審法院提出上訴。黎智英每周須到警署報到3次，今日(25日)聖誕節他首度向警方報到前，黎智英其中1名人事擔保人何俊仁及民主黨前議員李永達，中午乘坐的士抵達黎的何文田寓所密會，其後黎的女兒亦乘坐的士到達。

法官李運騰前日批准黎智英保釋，條件包括現金1,000萬港元，另需3名人事擔保，各10萬元。據悉，3名人事擔保人為何俊仁、吳明德和陳沛敏。黎智英須交出全部旅遊證件，不得離港，除到警署及往法庭應訊外，亦不得離開住所，每周須到警署報到3次。

前刑事檢控專員江樂士昨(24日)指出，法官開出黎智英每星期3次到警署報到的保釋條件有漏洞，理應下令黎須每日報到，又引用華為副董事長孟晚舟在加拿大獲釋時，規定需戴上內置GPS功能的電子腳鐐作例，質疑黎為何不用。此外，多名政界及律師界人士同樣認為保釋形同助攻，炮轟法庭給機會黎智英「走佬」。