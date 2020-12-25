今起外國抵港延長疫監　酒店業界批推行太急未及準備

因應愈來愈多國家發現變種的新冠肺炎病毒，港府由今日(25日)凌晨零時起，要求由中國以外地區到港的人士，在指定檢疫酒店強制檢疫21天。東網記者到訪部分政府指定檢疫酒店，有酒店表示今日才收到通知，延長檢疫人士訂房安排尚待管理層決定。有業界人士批評，政府操之過急，事前未有與業界商討，令他們面臨很大的困難。

位於油麻地永星里的紅茶館酒店屬指定檢疫酒店，門外設有圍欄及封鎖告示，表示除檢疫人士外不得進入。東網記者致電該酒店的訂房部門查詢，酒店回覆稱，因今早才收到衞生防護中心的通知，檢疫人士需延長「疫監」至21日，適逢遇上聖誕節公眾假期，公司未有延長檢疫人士訂房的安排，尚要等待管理層作決定。

記者再致電多間指定檢疫酒店查詢，當中有酒店表示，若客人事前已預訂14日，現時因應政府要求，要延長訂房日期，需視乎酒店有沒有套房作相應安排。

指定檢疫酒店奧斯酒店的董事長、兼香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠指，今早已收到逾200個查詢，很多客人要求延長7日訂房，惟酒店未有足夠房間作安排，目前仍未能解決問題，令客人鼓譟，亦令酒店跟客人之間有很多爭拗。他又指，雖然指定檢疫酒店整體入住率未滿，但是大多數房價較便宜的酒店已爆滿，預料難有足夠房間作相應安排。

鍾坦言，雖然贊同政府收緊措施，但推行得太快，按現時規定，強制隔離檢疫的21日內，客人均要住於同一酒店，而政府在公布前未有跟業界商討，令業界面臨很大的困難。鍾又提到，今早有一班載有200多名乘客、從菲律賓抵港的航班，當中大部分人因未能於酒店訂房21日，而無法登機，當中亦涉及多間酒店，鍾促請政府從速解決問題。他建議，政府設緩衝期，於下年1月20日前，容許強制隔離檢疫人士可於一間酒店住14日，再到另一間酒店住7日，並由政府負責交通安排。