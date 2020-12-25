中大中國研究服務中心明年重組惹受壓質疑　校方指傳聞全屬虛構

中文大學明年將重組中國研究服務中心，該中心有逾50年歷史，收藏大量中國具爭議史料，重組後將納入大學圖書館管理。有指中大受外部壓力而重組中心，中大今日(25日)發聲明指有關傳聞「全屬虛構」，重申有關安排是「提升中國研究服務中心現有服務，將其收藏的資料更廣泛地提供予本地和國際學者使用」。據悉，中大提出重組計劃後，中心前主任李磊(Pierre F. Landry)已提出請辭。

中大聲明又羅列重組計劃三大安排，包括開放資料供查閱、保存原始歷史資料，以及紀錄片放映服務和學術交流。中大將會透過最新的數碼技術，將中心館藏進行數碼化，以便開放予世界各地學者使用，藉此促進國際學術交流。

另外，中心藏品需以專業技術保存，中大圖書館將就此提供技術協助，而中心館藏也將整合至中大圖書館，以彰顯學術價值。至於中心的紀錄片放映服務，將由中大圖書館及中國文化研究所繼續支援。

根據中心官網的簡介，中心在1963年成立，1988年加入中大，藏書量逾12萬冊，收藏範圍以1949年後的國情、民情為主；著重收集第一手資料及各級省市地區資料，是「擁有當代中國研究資料最齊全的圖書館」。館藏亦包括有內地出版的各類報紙、民間歷史、以及1949至1976年間，有關土改、反右、大饑荒、文革等政治運動的大量史料和著作。