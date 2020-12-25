食環署平安夜巡查檢控12人　4人涉無牌經營2負責人被捕

聖誕佳節防疫最易鬆懈，食物環境衞生署昨(24日)趁平安夜，與警方等多個部門在各區展開聯合行動，共巡查了108間餐飲處所及4間其他處所，食環署另亦獨自巡查了593間餐飲處所及13間其他處所，期間署方共檢控12人，其中4人涉無牌經營食肆或場所，已拘捕當中2名食物業負責人，其餘8名被檢控人士則涉違反防疫規定。

食環署表示，昨與警方在中西、灣仔、油尖、旺角及葵青區採取聯合行動，而衞生署控煙酒辦公室、消防處及屋宇署亦有參與灣仔及油尖區行動。昨日聯合行動中，共4人涉無牌經營被檢控，已拘捕其中2名負責人。

至於涉違反防疫規定而被檢控的8人中，該署稱其中7人是未有遵守桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩等規定的餐飲業務負責人，其餘1人則是未有遵守關閉公眾娛樂場所規定的表列處所負責人。

該署發言人提醒，無牌經營飲食業人士一經定罪，最高可被判5萬港元及監禁6個月，以及如屬持續罪行每日另加罰款900港元；無牌經營娛樂場所最高亦可被判罰款2.5萬港元及監禁6個月如屬持續罪行每日另加罰款2,000港元。該署又提醒餐飲業及處所防疫相關規定已延長至明年1月6日，包括食肆「晚6朝5」禁堂食令等，提醒相關負責人須嚴格遵從相關規例。

發言人強調，署方未來數天仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，並呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。