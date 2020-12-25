天氣預報：拆禮物日最高21°C　除夕急降至最低8°C

一股偏東氣流會在明日(26日)及下周初為華南沿岸帶來較為和暖的天氣。下周二(29日)一道冷鋒會橫過華南，香港會有幾陣雨，稍後能見度較低。雨天過後，受強烈寒潮影響，廣東地區氣溫顯著下降，風勢頗大。至除夕(31日)及元旦(1月1日)天氣寒冷，最低氣溫降至攝氏8度，新界及高地早晚嚴寒。

本港明日氣溫介乎攝氏17至21度，相對濕度介乎百分之70至90。初時有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光。隨後兩天大致天晴，氣溫介乎攝氏18至22度，相對濕度介乎百分之65至85。

下周三(30日)為除夕前夕，受強烈寒潮影響，氣溫顯著下降，氣溫介乎攝氏11至18度，初時有一兩陣雨，日間漸轉天晴。至除夕(31日)氣溫更進一步下降，氣溫介乎攝氏8至13度，相對濕度介乎百分之35至50，天文台預料，當天天氣寒冷，天晴及非常乾燥。

除夕過後，市民要迎接寒冷的元旦，天文台預料，當天氣溫介乎攝氏8至14度，相對濕度介乎百分之35至65，當天天晴，日間非常乾燥。