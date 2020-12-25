為外傭撲酒店　僱主嘆延長強制檢疫費用或倍增

港府收緊入境措施，要求所有曾到中國以外地區逗留的抵港人士，在指定酒店強制檢疫21天。有關安排不但影響海外抵港人士，更令不少外傭僱主陣腳大亂。有外傭僱主表示，若要符合政府要求，或要多花費約5000港元租住酒店，連同早前的14日訂房費用，總費用高達1萬港元，對於同樣月入1萬多港元的僱主而言，帶來的經濟壓力極為龐大；衞生署又未能解答她的疑難，令她深感疑惑及憂慮。

羅太家中的外傭早前放假回鄉，原定下月12日回港，她早前已透過網上平台，在其中一間指定檢疫酒店華美達華麗酒店預訂14日住宿，供外傭回港後接受強制隔離檢疫。但隨著政府收緊措施，強制隔離檢疫延長至21日，她要為外傭多訂7日酒店，奈何在網上平台再作搜尋，同一款套房已訂滿，只有另一款收費較貴的套房有位，若要預訂，要多花約5000港元，她直呼總費用約1萬港元、實在太貴，「外傭都未開工，已經要我花費她雙倍的人工(訂房)。」她表示稍後會再直接向酒店查詢。

同時，羅太亦向衞生署查詢，惟僅獲回覆必須多訂7日酒店，並稱會再作跟進。署方亦未有告知她「多訂7日」是否必須在同一酒店，令她滿感疑惑，不知道現時應該加錢在同一酒店再訂7日住宿、還是直接取消之前的訂房，另覓一間酒店訂21日住宿，與此同時，她又擔心取消訂房不會獲得退款。

羅太又表示，或會考慮要外傭延遲返港，但機票能否改期或退款同是未知之數，她形容現時的情況「好麻煩」。她認為，若政府開放渡假村，供部分外傭接受強制隔離檢疫，對僱主有莫大幫助。