政Whats噏：民主派成立公民議政平台　徐英偉稱非法理據充分

多名民主派區議員牽頭發起嘅「香港公民議政平台」，計劃將於大除夕、本月31日宣布正式成立。民政事務局局長徐英偉直斥，平台非法理據充分，表明會密切關注情況，有關執法部門必定會採取適當嘅行動。

徐接受報章訪問時，話自《港區國安法》實施後，香港表面上稍為平靜，但絕對唔可以鬆懈，只要有證據顯示有人犯法，都需要面對法律制裁。徐話議政平台非法理據充分，會密切關注，一旦越雷池半步，有關執法部門必定會採取行動，絕對唔容許任何試探紅線嘅舉動。佢仲強烈譴責非法平台嘅成立，亦促請有關人士要諗清楚啊，否則會受到法律制裁。

此外，徐英偉亦狠批民主派區議員日日企圖以政治議題搞亂香港，質疑究竟居心何在，更加話發現有好多別有用心嘅人，蓄意散播虛假信息，日日造謠、添煩添亂，嚴重影響政府嘅工作咁話。

18區區議會聯席會議喺今年6月通過成立議政平台，話希望就香港問題與民共議，反映香港人嘅真實意願咁話，話決定喺本月31日召開記者會，到時會宣布正式成立平台。不過都未正式成立，日前已經有部分籌委宣布退出喇。