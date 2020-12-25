鄧炳強夜巡蘇豪區蘭桂坊　視察防疫執法行動

今日(25日)為聖誕佳節，警方高調四出巡查，確保食肆酒吧場所負責人有遵守防疫規則，警務處處長鄧炳強晚上更親自巡視中環蘇豪區及蘭桂坊，了解現場情況。警方亦在卑利街帶同擴音器巡邏，要求街上的外籍人士戴好口罩，以及保持社交距離。

傍晚6時許，鄧炳強在港島總區指揮官郭柏聰及中區警區指揮官林鴻釧陪同下，巡視蘇豪區及蘭桂坊一帶，途經多間酒吧及食肆，並進入雲咸街一大廈。其後，鄧步往蘇豪區，在卑利街與在場警員交談後便離去。期間，鄧與入境處特務警察交談。

此外，大批警車同樣於下午5時許到達蘇豪區及附近街道，有警員攜着擴音器高調巡邏，期間要求街上的市民戴好口罩及避免聚集，又趕走違例停泊街邊的車輛，有外籍人士原本站在街頭飲酒聊天，被警員勸喻後分散站立。

警方表示，警方聯同食物環境衞生署人員及特務警察等巡視，期間發現部分食肆違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指引，未能符合食肆餐桌之間相隔最少1.5米或設有隔板的要求，另外亦發現個別食肆未有妥善展示有關「安心出行」流動應用程式的二維碼海報，相關負責人因此被票控。