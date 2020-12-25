聖誕節人流兩極化　市民：無大餐打完卡提早回家

每逢聖誕，本港各大購物中心都會換上繽紛的聖誕裝飾，吸引市民打卡拍照。惟在今年疫情下，聖誕氣氛卻明顯冷清。在尖沙咀栢麗購物大道上，今年再無任何聖誕布置，整條街人群疏落，了無氣氛。而以往以大型聖誕裝飾聞名的尖沙咀海港城，今年的裝飾亦偏向小型。有市民慨嘆，今年聖誕無美食、無活動、無氣氛，不如及早回家避寒。不過，個別有大型聖誕裝飾的商場吸引大批市民前往打卡，人流兩極化形成強烈對比。

第四波疫情持續，禁聚令繼續維持2人，食肆晚市禁堂食，疫情中的聖誕節明顯比往年冷清。今晚聖誕佳節，雖然在尖沙咀一帶仍有不少抗疫疲勞的市民出街觀賞聖誕燈飾，但今年無論燈飾及人流都比以往遜色。其中在尖沙咀栢麗購物大道上，往年每年都會掛上吊燈增加節日氣氛，但今年再無任何聖誕布置，街上的店舖雖仍有營業，但卻「拍烏蠅」居多，途經人流也是衝衝走過，沒有駐足停留拍照。

至於大型商場海港城則仍一如既往地在商場外擺設有聖誕裝飾，與往年相比，規模明顯縮小，但亦吸引不少人到場打卡拍照。而今年設有金色聖誕樹裝飾的尖沙咀新商場K11 Musea更是吸引大批市民聚集拍照，有人除下口罩拍照，亦有人為避開人多而放棄排隊打卡。

吳先生在家晚飯後與女朋友到尖沙咀睇燈飾，坦言街上雖然較平日多人，但燈飾規模及人流都較往年少，他們會保持一定社交距離，以及避開人多擠迫的地方。何先生與女朋友曾小姐在晚上6點在外提早享用聖誕晚餐後，則趕回家，他們認為疫情下聖誕完全無氣氛，街上聖誕燈飾及裝飾明顯減少，食肆也因晚市禁堂食而無夜市，無電影、無活動，所以乾脆提早回家。