非法入境妓女首11個月增至122人　成播疫危機

本港出現最少兩宗涉及賣淫確診新冠肺炎場的個案，患者包括一名妓女及一名嫖客，警方過去2年「零拘捕」非法入境妓女，但今年首11個月急增至122人。議員指非法入境的妓女在疫情之下風險極大，她們一旦染病，不論追蹤她們或有關密切接觸者行蹤都有困難，或有機會造成大規模傳播，促政府及警方正視問題。

根據警方資料，涉及「促使／操控賣淫」的案件，去年跌至只有2宗，但至今年的首3季卻激增至10宗。而整體因涉嫌從事屬性工作的未經批准僱傭工作而被拘捕的人數有所下降，但今年首11個月的相關被捕人中，有122名為非法入境者，該類被捕人在2018至2019年皆沒有出現過。

警方指，由於疫情關係旅客入境受到檢疫措施的限制，警方留意到持有效旅遊證件自內地到港從事賣淫活動的人士數目有明顯下降，但非法入境人士從事賣淫活動的趨勢則有所上升。警方今年1至9月期間進行多次掃黃行動，拘捕了494人。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，涉事群組「基本上所有不利防控的因素都喺到」，有關群組所進行的近距離、親密、室內行為較高機會導致疾病的傳播，加上無論是涉事的妓女、甚至是嫖客皆難以追蹤，對疫情的防控有風險，即使是強制病毒檢測形式，亦難以套用到相關的群體之上。他又指，本港的疫情嚴峻，未經檢疫的非法入境者「除了是受害者外，亦可能是傳播者」。

議員陳恒鑌表示，性工作者會接觸的人甚多，若是非法入境者，或許有人會因擔心被捕或財政原因而「不敢」睇醫生，加上涉事群組的行蹤不定，追蹤上或會有壓力，一旦有人染疫或會形成傳播鏈，風險極大。他認為政府應嚴打有關罪行，警方亦應在高風險的地區進行高調巡邏，減少有關性工作者可以「接客」的機會。

警方今年10月在掃黃行動中拘捕一名非法入境女子，及後發現她曾從事性工作，警方全力追尋近百名恩客。至近日一名35歲的確診男子承認自己曾在旺角光顧「鳯樓」，並忘記到訪的樓層，警方及衞生署人員到涉事地點「洗樓」呼籲性工作者進行檢疫。