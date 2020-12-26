雀籠甩底白鴿飛上大樹12小時　女主人兩度求助徒勞無功

白鴿「春春」逃脫站在樹上(紅圈示)，愛心女主人Ceci(下圖右)多次報警。小圖為「春春」被收養時的模樣。（李國健攝）

洋名Ceci的姓吳27歲女子，約8個月前途經沙田某處，發現有一隻身形幼小的雀仔在地上，疑從附近一棵樹上的巢穴墮下，她趨前細看發現原來是一隻雌性雛鴿，隨即被觸動惻隱之心，決定把牠領回家飼養，並為牠起名為「春春」；近日見雛鴿日漸長大，羽翼已豐。惟近日Ceci家中有事，故將「春春」交給友人代為照料。

昨日(25日)下午3時許，Ceci用雀籠把「春春」盛載，由馬鞍山乘車至西貢孟公窩路，準備將白鴿交給友人。詎料等候期間，盛載「春春」的雀籠「甩底」，不慎讓牠飛出籠外，「春春」一度飛上附近一幢用磚及鋅鐵建成的村屋屋頂，繼而飛到一棵離地約10米高的樹上，便一直停留不去，惟亦不肯飛回主人身邊，她亦曾嘗試用飼料作誘餌，希望能將白鴿引回自己身邊，但最終失敗，遂於昨午4時報警求助。

消防員於接報15分鐘後到場，其後亦通知愛護動物協會人員到場協助；惟因現場樹下泊有車輛，消防員無法升雲梯或升降台施救，逗留約2小時，與愛協人員相繼先行離場，其時Ceci為免將「春春」嚇走，亦不敢自行救鴿。

及至昨晚深夜11時許，白鴿「春春」仍乖乖停留在樹上，Ceci遂再報警求助。消防員返抵現場救鴿，而愛協人員亦返回現場協助拯救，但因樹下車輛仍未駛走，在場人員亦聯絡不上車主，加上距離現場不遠位置豎有架空電纜，為安全起見暫停拯救行動，至今日(26日)凌晨2時許再收隊離場，待早上再前往救援。

據白鴿女主人Ceci透露，她本身是從事廣告業的自由人，平日十分關注城中的鳩鴿及雀鳥情況，並與一班志同道合的「雀友」發起網上群組「香港救援鳩鴿及雀鳥」，給予有需要的鳥兒伸出援手。