長期聽噪音精神壓力大　處理不慎或成情緒病

居民長期受噪音騷擾，精神健康堪憂。有精神科專科醫生表示，長期生活在噪音之下，會令人產生巨大精神壓力，繼而產生負面情緒，處理不慎更會有抑鬱及焦慮徵狀，繼而惡化成情緒病。他又說，疫情下市民常留在家，更難避開工程施工時間，建議他們盡量進行其他活動，分散對噪音注意力，惟最重要仍是解決噪音問題。

東網記者在康華苑外的公共設施量度得逾90分貝的音量，精神科專科醫生歐陽國樑形容，逾90分貝是相當嘈吵及令人厭惡的噪音，經常生活在該些噪音下，會更容易產生不安情緒，更可能惡化成情緒病。近期因疫情關係，市民減少出門留在家中，明顯較多人受噪音影響。

他舉例說，曾有女求診者因住所長期有噪音，令她精神幾乎崩潰，更出現明顯焦慮徵狀，「情緒變差，所有嘢都放大咗咁」，最終只能搬離原來住所。不過，她搬離原來住所後，仍然驚魂未定，更對聲音產生過敏，少少聲音已感覺驚慌。他建議受噪音折磨的市民，若不能離開該處，應盡力進行其他活動，分散對該些聲音的注意力，並與其他人傾訴，但強調仍難解決問題，「最緊要都係要處理個噪音！」