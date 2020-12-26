安達臣道配套工程噪音擾民　土拓署環保署被批失職

政府工程噪音震耳欲聾，居民長期飽受折磨！觀塘安達臣道石礦場用地發展工程如火如荼，其中擴闊連德道的工程地盤極其鄰近民居，附近康華苑及興田邨居民哭訴工程噪音刺耳如「殺人不見血」，每日要緊閉窗戶抵擋噪音，區議員批評政府未有做好隔音工作。東網在屋苑位置一度錄得逾90分貝噪音，超出法定準則，惟環境保護署稱視察時未發現有違反任何環保條例情況，只稱大半個月來接獲7宗投訴，而負責工程的土木工程拓展署則稱已責成承建商加高隔音屏障及使用吸音物料。

為配合安達臣道石礦場用地發展後的交通需求，土拓署同時亦展開多項道路改善工程，包括擴闊連德道，並在該處興建一條新行車天橋連接秀茂坪。工程於2019年5月展開，預料2023年完工，現時正在削坡。由於地盤與康華苑及興田邨僅一街之隔，加上鄰近剛啟用的將軍澳轉車站，多名居民反映，工程噪音嚴重影響生活，每日均要緊閉窗戶，「但都好似喺耳邊鑽，搞到頭暈、頭痛同心臟痛」，更擔心影響兒童聽覺。

東網記者曾到康華苑視察，發現地盤雖有加裝隔音屏障，但噪音仍如雷般響亮，正常交談亦難以聽得清，該處更灰塵滾滾。根據環保署的噪音標準，除撞擊式打樁工程外，一般建築工程發出的噪音不可超過75分貝。本報記者曾用分貝儀量度屋苑樓下的公共休憩場地，均持續錄得80至90分貝，相信室內開窗情況下不會低於準則的75分貝。

觀塘區議員葉梓傑批評政府，既然在明知鄰近屋苑的情況動工，卻未做好隔音工作。疫情令居民長留家中，他們每日飽受噪音折磨之苦。他不滿當局指該處未違反環保條例的說法，無考慮居民感受，加上行車聲音及環境因素，居民感受到的噪音，相信絕不止超標線的75分貝。

環保署回應說，9月28日至10月中共接獲7宗噪音投訴，該署到場調查，未發現違反環保條例的情況，並已轉介土拓署跟進。環保署人員10月16日再巡查，發現隔音屏障已加高及使用了吸音物料，以及放置在較近施工位置。

土拓署則稱會為每宗投訴獨立調查，包括查閱獨立環境小組的噪音量度資料有否超出法定標準等，又已責成承建商加高隔音屏障及使用吸音物料，並放近施工位置，務求盡量減少工程噪音對附近居民的影響。該署又指為減少噪音，承建商已採用鑽孔裂石方法來切割岩石，亦已用分階段式施工安排，盡量避免大量機械同一時間運作。