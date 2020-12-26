失落百年「香港字」重現　團體將重鑄5000優美鉛字

失落百年的香港首套中文字粒「香港字」重現香江！這套曾用於本港首份中文報章《循環日報》，最早用來印《聖經》和字典的「香港字」，由香港版畫協會機緣巧合之下，於荷蘭的博物館倉庫發現保存完整的字模，協會決定重鑄整套共5000多字的「香港字」，暫時首批僅得73粒，但亦彌足珍貴。協會透露，重鑄整套「香港字」需費約500萬元，會透過籌錢完成，該會坦言，要完成整套「香港字」的重鑄工作是一條漫長的路。

版畫協會項目總監翁秀梅表介紹發現「香港字」的過程，2015年該會籌辦「字裡圖間」展覽時，在研究及收集資料的過程中，去年得知在荷蘭萊登國家民族學博物館的倉庫中，有批中文字粒，她立即遠赴當地，確認這批字粒便是1860年由「香港字」翻鑄成的鉛模。她興奮地說：「失落了百年，在好多運氣之下，搵返批字，這是全球唯一的香港字模！」

既然有字模，翁秀梅隨即想到要重鑄「香港字」，令其復活，讓香港人知道有這套活字，總好過任其長眠博物館倉庫：「批字模保存得好好，幾十年無用過，在博物館支持下，讓我們嘗試在當地重鑄字粒。」她找朋友贊助了5萬元，加上藝術發展局資助7萬元，總共10多萬元，首批鑄造了73粒。首批字包括：「香港印藝傳奇、字裡圖間」，以及《聖經》第一句「上帝創造天地」等，部分會在香港文化博物館展出。

首批字粒成功鑄造後，翁秀梅希望可以重鑄整套5000多字的「香港字」，每個字20粒，總共兩套，因為其中一套要回贈給荷蘭的博物館，估計總開支涉及500多萬元，「籌錢好困難，但這是我們的任務。」她強調，重鑄字粒有兩個目的——創作和研究，她形容：「香港字是明體字的初型，在30、40年代被認為是落後而淘汰，但到今時今日看來，其手寫感和古樸味，有別於電腦字體的標準化，好有其獨特性！」

活字印刷雖已式微，但文字卻自有獨特的文化傳承力量。翁秀梅指出，該會的「字裡圖間」展覽吸引很多年輕人，亦啟發了他們對活字的興趣，版畫協會也有活字工作坊，讓有興趣的人士執字和排版。