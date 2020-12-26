百年前傳教士來港宣教　於1851年打造首套「香港字」

「香港字」何以流落荷蘭？這要溯源至19世紀，當時洋人紛紛來華傳教和通商，他們要與華人溝通，便會先學中文。英國傳教士馬禮遜在倫敦學習了中文，來港傳教後，為了印刷宗教刊物，便利用西方的活字印刷技術，鑄造了「香港字」。負責監製「香港字」的則是另一個英國傳教士戴爾，而首套「香港字」於1851年完成，這套字粒曾被賣到其他歐洲地方。

版畫協會項目總監翁秀梅指出，馬禮遜明白中國人對文字的執著，如果字體不靚，印出的宗教刊物亦不會有人看。早期的字模曾利用木刻來印刷，後來才下定決心鑄鉛字，一勞永逸。當時除有中國刻字師傅參與外，還有不少外國技術人員，負責監製「香港字」是英國傳教士戴爾，翁形容，「香港字」的製作團隊如聯合國，而首套中文活字終在1851年完成。

在「香港字」面世之前，不少傳教士曾研發多款中文字體，如把中文字的部首或原件合併成不同的字。但因為拼合字造型突兀，很快就被淘汰，因為「字體要典雅，又要易於印刷或造價合理，這是兩個最基本要點。拼合字雖然可以組合成很多字體，卻毫不典雅，不能取悅中國讀者。當時的《中國叢報》曾對當代中文活字有這樣一番評論。在這方面，戴爾的字體便被認為近乎完美，接近大部分中國人對印本的要求。