警再冚尖沙咀兩無牌樓上毒吧　兼營賭檔販毒6人被捕

油尖警區反黑組及重案組，針對近日疫情肆虐，加上聖誕假期，慎防酒吧等處所違令營業，於前日及昨日(24至25日)一連兩日在區內巡查。此外，警方根據情報調查，鎖定2間位於尖沙咀寶勒巷27號的樓上酒吧，並於今日(26日)凌晨約2時展開行動。

警方派員掩至上址突擊搜查，在該兩間無牌酒吧內均檢獲大批毒品，當中包括約164克霹靂可卡因、約4克「冰」毒及約10克俗稱「K仔」的氯胺酮，檢獲毒品總值約30萬港元，兩間酒吧一共存放約200罐啤酒及8支烈酒，總值約6千港元。而其中一間無牌酒吧亦疑涉及非法賭博活動，警員在場內檢走一張賭枱、約31萬元籌碼，並在場內夾萬檢獲6萬5千港元現金，相信為犯罪活動所得。

警方在行動中拘捕一名姓李(19歲)男負責人，以及2男3女(20至30歲)酒客，分別涉嫌「販運危險藥物」、「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。警方初步調查相信兩間無牌酒吧均由同一團夥經營，並有黑社會背景，暫不排除有更多人被捕。呼籲市民切勿以身試法，光顧無牌酒吧。

無牌樓上吧得以遍地開花，相關業主的責任令人關注。有執業大律師指，業主在案件中需不需要負責，首先要證明他是否知情甚至有參與其中，例如容許租客擺放武器毒品，否則容易以「唔知道」為由作出抗辯。若然業主屬上門收租，可能難以推說不知，但不少人往往透過自動轉帳、委託地產代理或銀行收租，便難以確證其知情。另外，涉事酒吧如經營數年，業主實屬難辭其咎，若僅租出不久，則難以否定業主可能不知，基於利益歸於被告，控方也未必會檢控。

倘若警方是根據情報「放蛇」時目睹業主出沒，或事後翻查「天眼」發現其蹤影，足以證明他知情，必定可以控告協助教唆，因為租出單位予人進行相關活動，在法律上要負上的刑責與正式營運無異。此外，如有證據確證他與營運者串通，更可以控以串謀。就案中無牌吧發現武器，業主在法律上未必立即有罪責，但有毒品的情況則不相同，根據《危險藥物條例》，業主知道及容許該單位作販毒用途，不論即時參與、「隻眼開隻眼閉」均有罪，刑責則要視乎他的參與程度。至於涉事單位的處理；警方會向法庭申請封閉令，令單位在指定時間內不能夠使用。

早前有立法會議員狠批無牌樓上吧無視法律，部分更向年輕人提供免費毒品，誘使他們沉淪毒海、誤入歧途。該議員亦擔憂，在新冠肺炎疫情下，市民無法在持牌酒吧消遣，可能會傾向往樓上酒吧飲酒作樂，使得相關治安問題惡化，更有可能在酒吧內出現社區傳播鍊，而確診者又未必會坦白透露行蹤，使疫情傳播更難追蹤，直言樓上酒吧「禍害成個香港」。除警方需加強巡邏執法外，法例上亦應加強罰則，切實打擊罪惡溫床。

亦有酒牌局前成員指，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。他又指，樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危。他認為，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床滋生。