政府續推逾130項智慧城市措施　2022年提供綠巴到站資訊

政府於本月初公布《香港智慧城市藍圖2.0》，當中提出了逾130項智慧城市措施，而「智慧出行」所佔範疇最多，創新及科技局局長薛永恒今早(26日)在電台節目表示，明年首季至第2季會有更多巴士公司加入，提供巴士到站資訊，預計綠色專線小巴的出行數據可於2022年納入服務，他希望透過大數據，協助鄉郊和離島地區改善交通配套，如協助未有交通燈的鄉郊地方，處理無交通燈指示而出現人車或車車爭路的問題等。

薛續指，因應鄉郊居民未必方便經常到市區診所或醫院覆診，當局與鄉議局作溝通，將透過「智慧鄉郊」措施，為鄉郊市民提供智慧覆診等服務，計劃先在人流較多的鄉公所作試點，讓居住在偏遠地區的長者使用遙距診症的服務，代替長途跋涉到市區覆診。而醫院管理局已提供網上預約覆診等服務，他稱，當局希望與醫管局和衞生署配合，為市民提供網上簡單診症服務，但要先為鄉郊地區做好網絡覆蓋，再配合醫管局的系統及加入付款服務。

另外，當局將於下周推出「智方便」個人化數碼服務平台，讓市民以單一數碼身份，使用網上公共服務，如申請續領車牌等，在平台啟用初期會提供20多項服務，他指平台已獲得電力公司和煤氣公司支持，未來會擴展至強積金、醫管局服務等。