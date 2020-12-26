玉蓮臺近百人排隊強制檢測　市民擔心政府封樓造成不便

由於牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺近日出現多宗確診個案，政府昨日(25日)發出強制檢測令，並今日(26日)起至12月30日於花園大廈孔雀樓籃球場設置流動採樣站，為大廈居民及工作人員提供免費檢測服務。服務時間為早上10時至晚上8時，當局會視乎需求延長服務。東網記者到現場巡視，有市民擔心玉蓮臺會如沙田乙明邨乙明樓般封樓，認爲會相當不便；也有孔雀樓低層的居民不滿當局把檢測站設於籃球場，擔心病毒進入單位。

早上10時許，籃球場內已有約50名居民排隊做檢測，人龍延伸到籃球場外的樓梯、停車場，以及孔雀樓地下，場外有約40人排隊，高峰時期檢測人數近百人。現場有身穿保護衣的工作人員幫助維持社交距離。

玉蓮臺2座住戶陳太帶女兒來做檢測，她表示大廈的衞生情況還可以，每一層都有洗地，但個別樓層的垃圾處理得不好，曾有人投訴。衞生署日前派樽時，陳太已經交了深喉唾液樣本，尚未收到結果，因此再來做檢測，有雙重保障，她認爲在籃球場作為檢測站的選址好，雖然要走一段路，但空間比玉蓮臺大，空氣較流通。她頗爲擔心玉蓮臺會像乙明樓般封樓及限制出入，相信會相當不便，例如要上班的市民未必能請假、老人家可能要覆診。

玉蓮臺2座住戶鍾先生表示，大廈爆疫後，有中醫診所擔心他染疫，要求他等疫情緩和再光顧，希望做完檢測後，能釋除他人的疑慮。他現時出入都會加強防疫措施，並指大廈衞生尚可，但間中會在個別電梯大堂看見隨處棄置的口罩。他又表示，由於4座大廈相連，市民可自由出入，只強制第2座居民做檢測未必足夠。

居於孔雀樓的張女士則不滿當局的安排，她認爲檢測站應設於爆疫的玉蓮臺第2座，而非孔雀樓，她稱「佢哋話嗰度地方唔夠大，但節日又可以擺攤檔？」。由於她住1樓，相當接近檢測站，擔心病毒會經抽氣扇、糞渠進入室內播毒，尤其是在洗澡、進食的時候染疫。她也不滿當局昨夜12點才發通告，完全沒有諮詢居民。

衞生防護中心昨日公布，玉蓮臺再多1名住戶確診，累計8人染病，涉及4個單位，其中2個同層且室號相近，其餘2個單位屬上下層同一室號。政府發出強制檢測公告，要求本月5日至25日曾身處玉蓮臺第2座超過2小時的人士接受強制檢測。