黎智英准保釋各界嗌離譜　其身不正何俊仁做擔保惹質疑

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，日前獲原訟庭國安法指定法官李運騰批准保釋申請，黎的保釋條件包括現金1000萬港元，另需3名人事擔保，各10萬港元。各界指3名擔保人與黎智英關係千絲萬縷，當中以民主黨前主席何俊仁與黎智英最同聲同氣，何俊仁早前亦曾因涉組織及參與未經批准遊行被捕，質疑何作為擔保人的資格，認為黎智英應繼續被羈押。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈狠批，何俊仁本身亦是搞亂香港的幕後黑手之一，由佔中時期至今涉嫌多次煽動及參與違法示威及佔路，甚至涉嫌協助黎請求外國或境外機構對香港或中國進行制裁，其擔保人格成疑，「何自身都有涉嫌違反國安法，有咩可能批准佢做人事擔保人？」

傅又指，今次批准黎保釋外出的港區國安法指定原訟庭法官李運騰，亦曾處理港區國安法下首名被告唐英傑一案，但結果卻大相逕庭，「當時唐駕駛插有港獨旗幟嘅電單車撞向3名警員，被控『煽動他人分裂國家罪』同『恐怖活動罪』，法官當時都拒絕佢嘅保釋申請，咁點解今次又會雙重標準，批准黎保釋呢？真係匪夷所思。」

「23萬監察」發言人王國興亦指，黎智英作為國安法重罪的首犯，法庭竟然批出保釋，他表示強烈憤怒及不滿，認為法院的判決違反公義。王又稱何俊仁作為民主黨前主席，該黨曾收受黎的資助，質疑法官明知何與黎有利益關係，為何仍信納何作為擔保人的資格，更斥三名擔保人與黎「着埋同一條褲」，同聲同氣。

對於黎需要以1000萬港元作擔保，王國興直斥壹傳媒股價異動，「一上一落都唔止」，怒斥法庭明知道最近不少人士棄保潛逃，仍批出保釋的行為「離晒大譜」。王指倘若黎潛逃，或走入美國駐香港及澳門總領事館尋求庇護，香港只會再度成為中美角力的棋子。王促請中央責令駐港維護國家安全公署，動用國安法第55條及56條，將黎智英帶返內地，並由最高人民法院指定有關法院行使審判權。

事實上，3名擔保人與黎智英有密切關係，民主黨多次接受黎的資助，當時何俊仁是民主黨時任主席；另一擔保人《蘋果日報》副社長陳沛敏亦曾稱讚因旺角暴亂被判暴動罪的人士；浸會大學客席教授吳明德則曾接受訪問提及制裁香港問題，並於去年6月與黎智英、何俊仁出席網台節目，黎在節目上曾煽動群眾參加反修例遊行。