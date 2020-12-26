視乎疫情決定是否強制下載「安心出行」　薛永恒：正籌備電子針卡

新冠肺炎疫情嚴重，政府早前推出「安心出行」手提電話應用程式，讓市民記錄個人外出行蹤，在對比衞生防護中心的高風險處所名單後，向使用者發出相關提示及健康建議。創新及科技局局長薛永恒今早(26日)在電台節目表示，「安心出行」APP推出至今有約40萬市民下載，共6.7萬個場所參與，當局會研究加強紀錄方式，他認為下載與否是市民的選擇，不要將焦點放在「參加代表信任政府，不參加代表不信任」的問題上。

被問到會否因下載反應差而要求強制下載，薛永恒表示，強制安裝與否要視乎疫情發展而定，政府現階段不會作相關決定，且在未知疫情發展而決定是否強制安裝不是科學的做法，亦不切合實際需要，他認為最重要是措施能因應疫情需要，協助大眾走出疫情困局。

當局亦擬於相關處所和交通工具上安裝感應器，當市民開啟藍芽後，毋須掃二維碼便可自動記錄出行數據。當局現正與科研機構和大學合作，有望未來數月可以使用。

不少市民因不想透露私隱，不肯使用電子針卡及不接種新冠疫苗，薛永恒指正籌備配合疫苗注射的預約服務系統，下月完成籌備電子針卡，電子針卡可讓市民留下接種記錄，注射疫苗等資料可作中央儲存。