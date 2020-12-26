政Whats噏﹕葉劉淑儀女兒滯留英國　返港無期

聖誕佳節當然係同家人團聚嘅好機會，不過議員葉劉淑儀話女兒滯留英國，無辦法返香港慶祝，坦言唔知幾時先可以見到女兒，只可以祝佢安全、溫暖。但葉劉就話自己不愁寂寞，搵咗黨友容海恩過聖誕啊。

適逢「Boxing Day」，葉劉喺社交網站上載影片，「開箱」拆禮物。佢話個女喺英國一間時裝公司工作，喺公司精心挑選衣物送畀葉劉，知道媽媽天氣轉冷時容易咳嗽，特地選購咗好多保暖衣物。又知道葉劉成日出席活動，專程送咗一個價值300蚊港元、手工縫製嘅豪華口罩啊，葉劉不禁形容係「家有一女、如有一寶」。

葉劉講過每年都會同個女去旅行，但呢個願望喺疫情下變得奢侈。事關女兒原本打算返香港同佢過聖誕，可惜受英國爆發變種新冠病毒影響，英國進入第4期封城，航班都被迫暫停。葉劉慨嘆唔知幾時先可以見到個女，亦無準備禮物作交換，話知道個女喺聖誕同新年都會好寂寞，只可以祝佢安全、溫暖啊。

之不過睇嚟葉劉不愁寂寞，聖誕節正日搵咗容海恩一齊喺酒店大嘆下午茶，仲喺巨型聖誕樹下「打卡」合照添。