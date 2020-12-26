觀塘鴻圖道工廈改建116個過渡單位　料2022年首季入伙

政府重推活化工廈政策，容許工廈全幢改裝為過渡性房屋，以解決市民殷切的住屋需求。運輸及房屋局局長陳帆今早(26日)在網誌表示，位於觀塘鴻圖道的首個工廈改建過渡性房屋項目，日前已獲「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會批出上限6,150萬港元的撥款，目標是明年年中動工，最快可於2022年首季入伙，計劃將惠及116個家庭，共約370人。而截至今天，當局已覓得土地，預計可提供約13,400個過渡房屋單位。

陳帆又指，觀塘鴻圖道86號大偉工業大廈樓高10層，將改建成為116個單位，當中包括7個二人單位、78個三人單位、30個四人單位及1個無障礙單位。他指出，改建過渡性房屋對業主來說是嶄新事物，而過渡性房屋專責小組在過去一段日子，已先後與業主及社協聯繫，並多次實地視察及商討，就相關工廈是否適合改為過渡性房屋作初步評估，以及與其他部門協調，研究改動現時的工商業樓面間隔，用作過渡性房屋的細節，再加建廚廁及公共空間，變為適合居住的單位。同時亦支援業主向有關部門提交改建申請，並協助業主及社協提交資助申請，包括聘請專業顧問、日後改建等開支。