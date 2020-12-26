政Whats噏：容海恩被惡搞指將移居美國　澄清無興趣移民

網上盛傳議員容海恩(Eunice)準備移居美國，網民仲發起白宮聯署，希望「阻止」佢成為美國人。Eunice反寸多謝網民咁睇得起佢，澄清並無興趣申請移民喎。

隨着網民不斷炒作傳聞，Eunice都忍唔住要出面澄清，佢今日(26日)喺社交網站發文，話多謝網民咁睇得起佢，仲搞個白宮聯署「大龍鳳」，阻止佢移民美國。之不過佢話根本無申請移民美國、亦無興趣申請移民，最後仲話謠言止於智者。

網民設立嘅白宮聯署提到由於Eunice上年支持通過逃犯條例修訂草案，導致出現反修例風波；又話Eunice支持成立《港區國安法》，有份威脅香港嘅人權同法治，要求美方禁止Eunice嘅移民申請，截至今日中午，已經有逾2萬人簽署聯署。

仲有網民形容「袁家的花生show開始入場」，事關Eunice與丈夫袁彌昌一家嘅政治光譜極闊，一直受市民熱話。Eunice嘅「老爺」袁弓夷，喺反修例風波期間多次去美國進行游說工作，依家仲一直身處當地，有網民就寸Eunice係咪要去美國一家團聚喎。而袁彌昌嘅妹妹袁彌明亦曾經持有美國護照，之不過喺2012年參選立法會選舉時已經放棄持有外國護照喇。