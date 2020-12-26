拆禮物日大美督人迹罕至　士多生意跌逾半　單車舖「拍烏蠅」

新冠肺炎疫情嚴峻，聖誕節要在禁聚令下度過，今日拆禮物日(26日)遇上好天氣，惟假期一向人山人海的郊區卻人煙稀少，與10月份人來人往景象形成強烈對比。有到郊區遊玩的市民指抗疫已久，適逢假期到郊外呼吸新鮮空氣；但有士多老闆稱聖誕假期生意大減，比往年同期跌逾半；單車舖負責人亦指今日「拍烏蠅」，又笑言本月人流大減，道路相對暢順，是踩單車的「好時機」。

大美督是郊遊旺處，每逢周末、假日都會人頭湧湧、車龍不絕，惟今年在疫情下的聖誕假期卻一反常態，東網記者今日到場視察，發現大美督人迹罕至，於大美督經營士多、販售食物及出租小艇的徐先生表示，今年聖誕假期市道不好，比以往聖誕生意跌近50%，而單以昨日(25日)聖誕節計算更跌近60%，士多外的枱櫈要下午4點才算坐滿人，但因二人限聚關係，即使坐滿亦難提升生意額。

徐又指，人流減少導致生意欠佳，務求「打個和」令員工有工開已算不錯。另一間士多負責人陳女士亦表示，燒烤場關閉對生意影響很大，整個聖誕假期生意額較往年少一半，租艇方面亦只有零星市民光顧。

記者現場所見，至早上約11時，兩間士多合共僅有4人租水上單車，店員提醒市民要先消毒雙手，亦有用火酒消毒救生衣。市民李先生偕同兒子一早踩單車後，到大美督租水上單車遊玩，對於今年的聖誕假期，他指感受不到節日氣氛，疫情下亦難以尋找親子節目，故選擇今日一早到郊區，呼吸新鮮空氣，認為時間較早亦能避開人潮。

踩單車一向亦是大美督的熱門節目，但今日的路面上單車亦相對少，於大美督經營出租單車舖「龍記東車」的東主羅真權直言，今年的生意比往年淡靜得多，平安夜及聖誕節較往年生意額下跌近20至30%，估計因禁聚令影響，部分市民擔心疫情而未有結伴郊遊。羅續指，今日的情況要到下午才可作結，但仍不太樂觀，因往時早上11時左右已經人來人往，非常熱鬧，而今日卻「拍烏蠅」，完全無客。