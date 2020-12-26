保就業計劃接逾千宗舉報　違規僱主平均僅罰1.7萬元

補貼僱主支薪的保就業第一期及第二期計劃已完結，保就業計劃秘書處共接獲逾千宗舉報，主要涉及無理減少員工數目或辭退員工、及減薪等，但當中僅不足3成個案會轉交其他部門跟進。而同時取得兩期工資補貼的14.4萬僱主中，近2成、即約2.8萬僱主因未有履行計劃承諾而被扣除補貼，平均計每名僱主需扣除約1.7萬港元的補貼。

保就業計劃秘書處回覆東網查詢指，截至本月11日，共接獲1030宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者等；當中900宗已完成調查，不足3成個案交部門跟進處理，如分別有240宗及18宗個案轉介至勞工處及強制性公積金計劃管理局。該處亦已分別向海關及入境事務處各轉介1宗個案。

秘書處強調，會積極跟進與僱主裁員、減薪或強迫放無薪假有關的舉報；若發現有僱主的違規行為有牽涉刑事成分，則會將個案轉交相關執法部門跟進。

至於同時取得兩期工資補貼的14.4萬僱主中，近2成、即28500名僱主因未有履行補貼期間不裁員，以及將補貼全數金額用於僱員工資兩項承諾，而被扣除補貼，涉款約5.1億港元，平均每個僱主僅被扣除約1.7萬港元的補貼。

秘書處續指，現時正陸續處理僱主在補貼期內的強積金供款紀錄，若是兩期均獲得補貼的僱主，他們於第一期補助期間違規要被扣除的補貼，將與第二期罰則一併處理。至於只獲發第一期補助的僱主，政府將在完成審視強積金紀錄後收回未用於支付工資的補貼，或徵收罰款。